Сколько стоит готовый бизнес в Барнауле и какие сферы наиболее востребованы?

Например, средняя стоимость бизнеса в сфере торговли составила 700 тысяч рублей В Барнауле самыми востребованными сферами для покупки бизнеса стали торговля, общепит, красота и здоровье, сообщает "Авито".
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