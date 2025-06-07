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Искусственный интеллект в диагностике диабета: новый инструмент предсказывает риск и эффективность лечения

Исследователи из Университета Западного Сиднея (Western Sydney University) разработали революционный ИИ-инструмент, способный прогнозировать риск развития диабета 1 типа (СД1) и предсказывать реакцию на терапию.

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