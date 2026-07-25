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Индия и ЮАР наращивают стратегические запасы нефти

Индия и ЮАР наращивают стратегические запасы нефти

КЕЙПТАУН (ИА Реалист). Конфликт в Персидском заливе и фактическая блокада Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти, заставили крупнейших импортёров углеводородов пересмотреть подходы к энергетической безопасности.

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