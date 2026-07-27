Забайкальцы стали активнее подключать сервисы присмотра за детьми

Регион вошёл в тройку лидеров на Дальнем Востоке по использованию таких сервисов.В Забайкальском крае за год резко вырос спрос на цифровые услуги для присмотра за детьми: сервисы, позволяющие видеть местоположение ребёнка, уровень заряда телефона и баланс на счёте, абоненты стали подключать в 11 раз чаще, чем годом ранее.