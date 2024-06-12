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Западный обозреватель: Европа во всем проигрывает США и Китаю

Западный обозреватель: Европа во всем проигрывает США и Китаю

Выборы в Европарламент, в которых приняли участие чуть более половины из 373 миллионов избирателей в 27 странах, потрясли континент – в результате лидеры крупнейших стран блока, Германии и Франции, превратились в «хромых уток».

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