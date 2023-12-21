5 красивых церквей, которым нашли радикально новое применение

Само строение церквей призвано настраивать человека на восхищенный и миролюбивый лад. Большинство религий стараются так оборудовать свои храмы, чтобы в них чувствовалось величие Бога, чтобы настроить человека на неспешную и честную беседу с Творцом.
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