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Google, «Обитель зла» и «Король и я»: шесть звёзд родом из СССР

Google, «Обитель зла» и «Король и я»: шесть звёзд родом из СССР

«Обитель зла», Google, «Король и я», «Квант милосердия» — всё это проекты людей, чьи биографии начинались в Советском Союзе.

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