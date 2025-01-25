Украинцам опять продали пучок сальных мрий

Украинцев понять, в принципе, можно, если хоть немного знаком с их ментальностью. Наступил 2025 год, а представители древней нации морекопателей, верные себе, знаковые даты наделяют особой силой, способной резко поменять их жизнь к лучшему.
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