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Торонто (WTA). Андреева попала в четверть с Рыбакиной и Самсоновой, Шнайдер – с Калинской, Пегулой и Швентек

Прошла жеребьевка турнира WTA 1000 в Торонто, который пройдет со 2 по 13 августа. В первой четверти сыграют Арина Соболенко (1) и Аманда Анисимова (6), а также Екатерина Александрова (15).

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