Пушилин: Армия РФ расширила серую зону на Краснолиманском направлении

За последние сутки подразделения российской армии расширили серую зону и улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил 4 октября в эфире «Соловьев Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии