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Парламентская газета

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Пушилин: Армия РФ расширила серую зону на Краснолиманском направлении

Пушилин: Армия РФ расширила серую зону на Краснолиманском направлении

За последние сутки подразделения российской армии расширили серую зону и улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил 4 октября в эфире «Соловьев Live» глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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