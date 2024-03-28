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Царьград

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Express: Харьков остался без света после ударов России по стратегическим объектам

Express: Харьков остался без света после ударов России по стратегическим объектам

Второй по величине город Незалежной погрузился во тьму после прилётов.В ночь на 28 марта ВС России нанесли комбинированные удары сразу по нескольким населённым пунктам Украины, среди которых оказался один из крупнейших городов страны Харьков.

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