Сергей Гомоляко оценил состав тренерского штаба ХК СКА на сезон 2026/27

Оценка тренерского штаба СКА от Сергея Гомоляко Петербургский хоккейный клуб СКА сформировал тренерский штаб на сезон 2026/27, в который вошли бывший главный тренер КХЛ Вадим Епанчинцев и специалист по работе со сборными Алексей Терещенко.