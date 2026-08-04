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FiNE NEWS

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Сергей Гомоляко оценил состав тренерского штаба ХК СКА на сезон 2026/27

Оценка тренерского штаба СКА от Сергея Гомоляко Петербургский хоккейный клуб СКА сформировал тренерский штаб на сезон 2026/27, в который вошли бывший главный тренер КХЛ Вадим Епанчинцев и специалист по работе со сборными Алексей Терещенко.

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