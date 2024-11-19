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«Похоронят себя»: эксперт спрогнозировал судьбу США после «ракетного кризиса»

«Похоронят себя»: эксперт спрогнозировал судьбу США после «ракетного кризиса»

Фото: ru.wikipedia.org4198 прочтений Вчера Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Джо Байден идет на огромный риск, если он на самом деле позволил вооруженным силам Украины (ВСУ) применять полученные ранее американские дальнобойные ракеты против расположенных в глубине российской территории целей.

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