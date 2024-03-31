Мадрид опроверг информацию о баллистической ракете над территорией Испании

Испанские власти опровергли информацию о том, что над страной пролетела баллистическая ракета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сеть исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований Испании.
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