Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сергеевич
    Теперь понятно , почему Путин ведет свою политику очень осторожно - нельзя сильно тревожить умалишенных  безумцев в в...Очередная безумна...
  • владимир рябченко
    дала - заработала... дала - заработала... шмараОбвинившая Ассанж...
  • Олег Самойлов
    Бля! СКОЛЬКО у нас специалистов военного дела! Просто загляденье! И КУДА Президент смотрел, когда назначил кого-то та...Тревожные новости...

«Невиновных там нет»: террорист Пономарев требует в 100 раз увеличить список подсанкционных в РФ

«Невиновных там нет»: террорист Пономарев требует в 100 раз увеличить список подсанкционных в РФ

Запад должен расширить антироссийские санкции, введя их против более чем миллиона человек. Об этом на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров заявил главарь мероприятия бежавший на Украину экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх