Панама не будет продлевать участие в китайском проекте "Один пояс – один путь"

Власти Панамы не будут продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по продвигаемой им инициативе "Один пояс – один путь", заявил президент латиноамериканской республики Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.