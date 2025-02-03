Панама не будет продлевать участие в китайском проекте "Один пояс – один путь"

Власти Панамы не будут продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по продвигаемой им инициативе "Один пояс – один путь", заявил президент латиноамериканской республики Хосе Рауль Мулино после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
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