Кто построил подводную дорогу в Бимини. Структуре много тысяч лет и она состоит из ровных камней

В октябре 1968 года нашли ровно 700 метров известняковых блоков у берегов Парадиз-Пойнт. После тщательного исследования археологи пришли к выводу, что эта подводная дорога была построена неизвестной цивилизацией — не та, которая строила дорогу Бимини 2000 лет назад.