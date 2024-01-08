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Кто построил подводную дорогу в Бимини. Структуре много тысяч лет и она состоит из ровных камней

Кто построил подводную дорогу в Бимини. Структуре много тысяч лет и она состоит из ровных камней

В октябре 1968 года нашли ровно 700 метров известняковых блоков у берегов Парадиз-Пойнт. После тщательного исследования археологи пришли к выводу, что эта подводная дорога была построена неизвестной цивилизацией — не та, которая строила дорогу Бимини 2000 лет назад.

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Максим Маркин
Все - от Потопа ..
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