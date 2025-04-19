В Петербурге резко снизилось производство одежды

Ситуация может начать меняться в мае Оборот петербургских производителей одежды в январе-феврале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 2,5 раза (до 5,2 млрд рублей), а объем отгруженных товаров — в 1,8 раза (до 3,95 млрд), сообщает РБК.