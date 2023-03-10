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Ткаченко о расставании с Иваном Игнатьевым: «На его папочке была подпись «Профессиональный предатель». По его человеческим качествам всегда были вопросы»

Глава компании ProSports Management рассказал о расставании с Иваном Игнатьевым. Дела форварда «Локомотива» теперь ведет футбольный агент Алан Агузаров.

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