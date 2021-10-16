Памятный знак в честь Арсения Павлова

В Донецке вчера открыли https://anna-news.info/glava-dnr-otkryl-pamyatnyj-znak-v-chest-geroya-donbassa-arseniya-pavlova-v-donetske/ памятный знак Арсену Павлову вошедшему в историю как "Моторола".
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