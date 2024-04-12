В МИД России считают, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно

Как подчеркнул в интервью ТАСС глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, в настоящий момент рассуждать о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) либо его замене бессмысленно.