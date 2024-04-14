Певица Алла Пугачева организует в честь своего 75-летия банкет на Кипре

Певица Алла Пугачева организует в честь своего 75-летия банкет и соберет 160 гостей Ранее стало известно, что Алла Пугачева и ее супруг иноагент Максим Галкин купили недвижимость на Кипре и получили местные паспорта.
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