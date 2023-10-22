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В Сквере памяти в Калининском районе высадили 11 именных лип в честь героев России

Деревья высажены в память героически погибших морских пехотинцев и воинов-десантников. На Аллее памяти на пересечении проспекта Непокорённых и Амурской улицы в Калининском районе Петербурге прошли торжественно-траурные мероприятия в честь погибших в ходе локальных войн и конфликтов защитников Отечества.

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