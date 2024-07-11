Избившие 11-летнюю сироту азербайджанцы вновь оказались в центре скандала: На этот раз отличился отец Отец азербайджанцев, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, оказался в центре скандала.
Скандал вспыхнул! Азербайджанец устраивает беспредел из-за долгов
Комментарии
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Юрий Ded
Одно бла бла от властей и не хрена больше .
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10 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Азеры столько гадости чинят по всей России,что их место в Азербайджан,гнать их надо.Русские поднимайтесь против этой нечисти.
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2 час.
Bogdan Stupin
"Почему мы позволяем беззаконию и жестокости прорастать на нашей земле?" Да потому, что самое грозное,на что мы отваживаемся - это обращение в Интернет...
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2 час.
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