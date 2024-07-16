Россиян предупредили о новой схеме обмана при поиске работы в интернете

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мошенники используют усложненную схему обмана граждан, ищущих работу в интернете, — используя лже-представителей ФНС, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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