Российский военный с позывным Тим в октябре 2024 года в одиночку уничтожил укрепления украинских националистов в селе Елизаветовка на Кураховском направлении, подобравшись к их позициям на мотоцикле и забросив туда взрывчатку.
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