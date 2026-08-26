Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Эйсмонт заявил о готовности к экспедиции на Марс за 10 лет

Эйсмонт заявил о готовности к экспедиции на Марс за 10 лет

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт утверждает, что технологии для отправки экспедиции на Марс в ближайшие 10 лет уже имеются, при условии необходимого финансирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии