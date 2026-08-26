Эйсмонт заявил о готовности к экспедиции на Марс за 10 лет

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт утверждает, что технологии для отправки экспедиции на Марс в ближайшие 10 лет уже имеются, при условии необходимого финансирования.
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