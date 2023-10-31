Приехавший в Астраханскую область на рыбалку москвич погиб в реке

Приехавший в Астраханскую область на рыбалку 62-летний москвич утонул в реке. Ахтубинским межрайонным следственным отделом регионального Следкома по факту гибели туриста проводится процессуальная проверка.
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