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Аршавин считает, что Батраков станет игроком основы «Галатасарая»

Аршавин считает, что Батраков станет игроком основы «Галатасарая»

Бронзовый призёр Евро-2008 Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что Алексей Батраков станет игроком основного состава «Галатасарая».

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