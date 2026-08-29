Психоматрица Пифагора: код вашей судьбы в дате рождения

Система, известная как психоматрица Пифагора, имеет древнеегипетское происхождение. Изначально её разработали жрецы, но именно древнегреческий математик адаптировал сложные сакральные знания в простую вычислительную схему, доступную каждому.
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