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Германия останавливает расследование по подрыву Северного потока

Германия останавливает расследование по подрыву Северного потока

Правительство Германии отказалось предоставлять информацию о ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
а что ожидалось от зависимой от кукловодов Германии? что, там есть силы, способные противостоять? поручик, не ржать! говоря словами великого С.Лаврова, - &quot;замотали&quot; и ... слились. наиболее часто применяемый &quot;сусликами&quot; и пр. швабами прием. иначе им по попке прилетит. &quot;участие украинской диверсионной группы&quot; или &quot;виновны англосаксонские государства&quot; - какая разница? суть проста, как скорлупа яйца, - диверсия на &quot;свободном рынке&quot; против интересов России, а заодно и Европы, в основном Германии, отягощенной &quot;клизЬмой&quot; гегемона. словами там ничего не добиться. качество жизни поднимать надо, как флаг, привлекающий народы. и пусть они там сами с собой разбираются, а нам все-таки строить и жить надо дальше.
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