Германия останавливает расследование по подрыву Северного потока

СК

Сергей Ковалев

а что ожидалось от зависимой от кукловодов Германии? что, там есть силы, способные противостоять? поручик, не ржать! говоря словами великого С.Лаврова, - "замотали" и ... слились. наиболее часто применяемый "сусликами" и пр. швабами прием. иначе им по попке прилетит. "участие украинской диверсионной группы" или "виновны англосаксонские государства" - какая разница? суть проста, как скорлупа яйца, - диверсия на "свободном рынке" против интересов России, а заодно и Европы, в основном Германии, отягощенной "клизЬмой" гегемона. словами там ничего не добиться. качество жизни поднимать надо, как флаг, привлекающий народы. и пусть они там сами с собой разбираются, а нам все-таки строить и жить надо дальше.