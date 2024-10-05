День пожилого человека в государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г.Бобруйска´.

Давайте будем возраст уважать, Чем старше человек - тем он мудрее, Хотим мы всем здоровья пожелать, Чтоб становилось оно, лишь сильнее!Стало доброй традицией нашего учреждения дошкольного образования отмечать День пожилых людей - день благодарности за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколению.
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