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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

День пожилого человека в государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г.Бобруйска´.

День пожилого человека в государственном учреждении образования ´Детский сад № 23 г.Бобруйска´.

Давайте будем возраст уважать, Чем старше человек - тем он мудрее, Хотим мы всем здоровья пожелать, Чтоб становилось оно, лишь сильнее!Стало доброй традицией нашего учреждения дошкольного образования отмечать День пожилых людей - день благодарности за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, который передается молодому поколению.

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