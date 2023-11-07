Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов ВСУ по Донецку

РИАМО - 7 ноя. Россия запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН после украинских ударов по Донецку, заявил постоянный представитель РФ в Организации Дмитрий Полянский в своем Telegram.
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