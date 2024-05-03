Россия приспособилась: ввоз машин из Японии достиг досанкционного уровня

Объемы импорта автомобилей в Россию достигли впечатляющих значений. Только за март таможенный пост во Владивостоке оформил 21 тысячу автомобилей, привезенных физическими лицами для собственного пользования.
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