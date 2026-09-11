Акции приблизились к рекордам

Американские фондовые индексы резко выросли: S&P 500 прибавил 1%, до 7747,71 пункта, Dow Jones — 1,18%, а Nasdaq Composite — 1,4%.
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