Зарубежная прессаПолитика«Северный поток — 2» достраивают: почему Европа нам «не должна»Главред, Украина, Илия Куса Reuters Позиция Украины была правильной, когда мы критиковали проект и пытались его остановить.Вернуться к статье66НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAAlexОдни химеры: 'моральное превосходство' укрруины, могущество США, Европа должна..Леонид РусиУкрам всё равно на чьей стороне быть... Главное чтобы обмундирование выдали и харчЛеонтий БукштейнЗа всеми этими криками, причитаниями и угрозами политиканов и бездарных госслужащих мало кто вспоминает о главном: о самом народе Украины. Ему-то как жить и выживать? Украина сегодня - это Россия 90-х, с их разрухой, беспорядком, толчками и рывками на "пути к светлому будущему". Мы-то как-то остановились, сдали назад, потом подвинулись вперед , как это делают авто при буксовке, и выкарабкались. А что будет с Украиной? Кто скажет? Нет ответа.Максим Петровпо вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего?????????????????????????Юрий Белов????? ... с президентами-евреями , работающими в интересах США - никакого будущего !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (о народе речи нет . вообще ! (это товарищу Леонтию Букштейну) )АИалександр ивановУкраина стреляет себе не в ногу, а в голову.Комментировать
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