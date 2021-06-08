Зарубежная пресса

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«Северный поток — 2» достраивают: почему Европа нам «не должна»

«Северный поток — 2» достраивают: почему Европа нам «не должна»

Главред, Украина, Илия Куса Reuters Позиция Украины была правильной, когда мы критиковали проект и пытались его остановить.

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Alex
Одни химеры: 'моральное превосходство' укрруины, могущество США, Европа должна..
Леонид Руси
Украм всё равно на чьей стороне быть... Главное чтобы обмундирование выдали и харч
Леонтий Букштейн
За всеми этими криками, причитаниями и угрозами политиканов и бездарных госслужащих мало кто вспоминает о главном: о самом народе Украины. Ему-то как жить и выживать? Украина сегодня - это Россия 90-х, с их разрухой, беспорядком, толчками и рывками на "пути к светлому будущему". Мы-то как-то остановились, сдали назад, потом подвинулись вперед , как это делают авто при буксовке, и выкарабкались. А что будет с Украиной? Кто скажет? Нет ответа.
Максим Петров
по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего?????????????????????????
Юрий Белов
????? ... с президентами-евреями , работающими в интересах США - никакого будущего !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (о народе речи нет . вообще ! (это товарищу Леонтию Букштейну) )
александр иванов
Украина стреляет себе не в ногу, а в голову.

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