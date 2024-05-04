В Раде допустили, что Украина может попросить Европу об отправке войск

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире французского телеканала LCI в субботу, 4 мая, прокомментировал возможность запроса Киева о помощи европейских войск в конфликте с Россией.
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