Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире французского телеканала LCI в субботу, 4 мая, прокомментировал возможность запроса Киева о помощи европейских войск в конфликте с Россией.