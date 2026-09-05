Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Киев не с пустыми руками: как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, делегаты получили от Владимира Путина личные оценки и наблюдения относительно урегулирования конфликта и пообещали донести их до украинской стороны.
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