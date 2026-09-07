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Пять оренбургских компаний представят свою продукцию на объединённом стенде в рамках форума "Развиваем Оренбуржье вместе"

Пять оренбургских компаний представят свою продукцию на объединённом стенде в рамках форума "Развиваем Оренбуржье вместе"

Мероприятие состоится с 9 по 11 сентября в комплексе "Мармелад-Экспо".7 сентября. /MEDIA TALK/. Мероприятие состоится с 9 по 11 сентября в комплексе "Мармелад-Экспо".

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