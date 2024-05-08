Накрыли поляну с ВСУ бомбами, и разнесли всё, у Нью-Йорка авиабомбы разметали колонны нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 8 мая 2024 года Юлия СоколоваНа окраине Харьковской области, укрытые лесной рощей, украинские командиры считали себя в безопасности от российской артиллерии.
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