Накрыли поляну с ВСУ бомбами, и разнесли всё, у Нью-Йорка авиабомбы разметали колонны нацистов: Карта специальной военной операции на Украине на 8 мая 2024 года Юлия СоколоваНа окраине Харьковской области, укрытые лесной рощей, украинские командиры считали себя в безопасности от российской артиллерии.