55 лет назад в американской тюрьме "Аттика" начался самый кровавый бунт заключенных

Последствия бунта в американской тюрьме "Аттика", 9 сентября 1971 года © AP Душ раз в неделю, рулон туалетной бумаги на месяц, голод, оскорбления, насилие и расизм — такие порядки годами царили в одной из самых суровых американских тюрем «Аттика».
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