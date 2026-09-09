55 лет назад в американской тюрьме "Аттика" начался самый кровавый бунт заключенных

Последствия бунта в американской тюрьме "Аттика", 9 сентября 1971 года © AP Душ раз в неделю, рулон туалетной бумаги на месяц, голод, оскорбления, насилие и расизм — такие порядки годами царили в одной из самых суровых американских тюрем «Аттика».