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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Моня о Егоре Амосове в NCAA: «Может и пас отдать, и обыграть, и партнеру помочь накрыть. Для американского баскетбола он точно готов»

18-летний форвард Егор Амосов присоединился к системе «Реала» летом 2025 года, а в это межсезонье перешел в баскетбольную программу Коннектикута в NCAA .

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