В Финляндии резервисты начали массово увольняться, пишет Helsingin Sanomat. По данным издания, только в этом году из резерва уволились в общей сложности 1435 человек, из них 1200 — в текущем месяце.
В Финляндии выросло число увольнений из резерва после вступления страны в НАТО
Комментарии
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АндрейБорков
Не все чухонцы идиоты, есть и те, кто башкой думает, а не жопой. НАТО это конечно прелестно, особенно для чухонцев, это реальный шанс околеть раньше времени за интересы хрен знает кого, вернее все знают кого - США. Не все чухонцам эта перспектива кажется радостной и важной. Вот и побежали те, кто еще не полностью отморозился, со службы ратной. Да поможет чухонцам святой Януарий!
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