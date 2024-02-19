В Финляндии выросло число увольнений из резерва после вступления страны в НАТО

АндрейБорков

Не все чухонцы идиоты, есть и те, кто башкой думает, а не жопой. НАТО это конечно прелестно, особенно для чухонцев, это реальный шанс околеть раньше времени за интересы хрен знает кого, вернее все знают кого - США. Не все чухонцам эта перспектива кажется радостной и важной. Вот и побежали те, кто еще не полностью отморозился, со службы ратной. Да поможет чухонцам святой Януарий!