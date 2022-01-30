НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил «Филадельфии», «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», «Вегас» одолел «Тампу» по буллитам

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Оттава» проиграла «Анахайму» (1:2), «Филадельфия» прервала серию неудач в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ), «Сент-Луис» оказался слабее «Виннипега» (1:4), «Тампа» уступила «Вегасу» (2:3 Б).
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