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Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные верующие сегодня, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовещение - один из главных церковных праздников.

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