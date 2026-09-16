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После 2030 года магнитные бури прекратятся на несколько лет

После 2030 года магнитные бури прекратятся на несколько лет

Ожидается минимум солнечной активности После 2030 года начнётся минимум солнечной активности, и в течение нескольких лет магнитные бури почти перестанут беспокоить жителей России.

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