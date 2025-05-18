QEH: в Мадурском проливе обнаружены останки Homo erectus возрастом 140 тыс. лет

Международная группа археологов из Нидерландов, Индонезии, Австралии, Германии и Японии нашла фрагменты черепов древних предков человека Homo erectus и останки 36 видов животных на дне Мадурского пролива у острова Ява.
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