Комсомольская правда

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Москву не удивляет молчание ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном

Москву не удивляет молчание ОЗХО по несостыковкам в докладе о Навальном

Постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил, что отсутствие реакции Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на несостыковки в докладе по делу Алексея Навального настораживает, но не удивляет Москву.

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