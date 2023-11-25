Защитник «Айлендерс» Романов отдал 2 голевых паса и стал 1-й звездой победного матча с «Оттавой»

«Нью-Йорк Анлендерс», несмотря на потерю двух основных защитников, обыграл «Оттаву» в Канаде – 5:3. Уже в первом периоде гости остались с 4-мя защитниками: Себастьян Ахо из-за травмы сыграл всего полторы минуты, а Адам Пелеч — меньше одной.