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Rose Hermès - новая глава в истории Beauté Hermès

Rose Hermès - новая глава в истории Beauté Hermès

После губной помады Rouge Hermès – главного жеста в макияже Beauté Hermès, появляется Rose Hermès: восемь оттенков румян Rose Hermès Silky Blush, две кисточки,чехол для пудреницы Pommette и три оттенка розового бальзама 3 для губ Roses à lèvres.

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