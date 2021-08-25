Rose Hermès - новая глава в истории Beauté Hermès

После губной помады Rouge Hermès – главного жеста в макияже Beauté Hermès, появляется Rose Hermès: восемь оттенков румян Rose Hermès Silky Blush, две кисточки,чехол для пудреницы Pommette и три оттенка розового бальзама 3 для губ Roses à lèvres.
После губной помады Rouge Hermès – главного жеста в макияже Beauté Hermès, появляется Rose Hermès: восемь оттенков румян Rose Hermès Silky Blush, две кисточки,чехол для пудреницы Pommette и три оттенка розового бальзама 3 для губ Roses à lèvres.
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